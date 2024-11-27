شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ونأمل تطبيق قرار مماثل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، معبرا كذلك عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مماثل بشأن قطاع غزة.

وقال ستارمر في بيان له، الثلاثاء إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني "سيكون تخفيفا لمعاناة السكان المدنيين في لبنان وشمال إسرائيل الذين تأثروا بعواقب النزاع المدمر وإراقة الدماء في الأشهر الأخيرة".

وشدد على أن "هذه الصفقة يجب أن تتحول الآن إلى حل سياسي طويل الأمد للبنان على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ما سيسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم بشكل دائم والبدء بإعادة إعمار المجتمعات على جانبي الحدود".

وأشار إلى أن بريطانيا "ستواصل جهودها لوقف العنف من أجل تحقيق سلام ثابت وطويل الأمد في الشرق الأوسط. ويجب أن نرى تقدما سريعا في ما يخص صفقة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية التي هي ضرورة حيوية".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان تدريجيا وعودة السكان إلى منازلهم في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.