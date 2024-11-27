شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تواصل ماراثون انتخابات اتحادات الطلاب بانتخاب رؤساء اتحاد الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجامعات اليوم الأربعاء، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، اذ يجرى اليوم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إجمالى أعداد الطلاب فى الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية، الذين انطبقت عليهم شروط الترشح للعام الجامعى 2024/2025.

وأوضح الوزير، أن العدد الإجمالى بلغ 27008 طالب وطالبة، بواقع 13317 طالبًا و12393 طالبة، بالجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة والمعاهد.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات الحكومية 19951 طالبًا وطالبة وذلك فى 28 جامعة حكومية، وتم استبعاد 652 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 1307 طعون، قُبل منها 963 طعنًا، وبذلك، بلغ إجمالى عدد الطلاب المرشحين فى الكشوف النهائية 18336 طالبًا وطالبة، موزعين كالتالى (9326 طالبًا و9010 طالبات).

كما بلغ إجمالى عدد المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات الأهلية 3094 طالبًا وطالبة وذلك فى 19 جامعة أهلية، وتم استبعاد 96 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 28 طعنًا، قُبل منها 23 طعنًا، وبذلك وصل إجمالى عدد الطلاب المرشحين فى الكشوف النهائية إلى 2975 طالبًا وطالبة، موزعين كالتالى (1641 طالبًا و1334 طالبة).

وفى الجامعات التكنولوجية، تقدم 444 طالبًا وطالبة للترشح فى 10 جامعات تكنولوجية، تم استبعاد 16 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة، فيما تم تقديم طعنين لم يُقبلا، وبذلك، بلغ إجمالى عدد الطلاب المرشحين فى الكشوف النهائية 428 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي: (277 طالبًا و151 طالبة).

أما بالنسبة للمعاهد، تقدم للترشح 3979 طالبًا وطالبة فى 120 معهدًا، ولم يتم استبعاد أى طالب أو طالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 8 طعون وتم قبولها جميعًا، وبذلك، وصل إجمالى عدد الطلاب المرشحين فى الكشوف النهائية إلى 3971 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالى (1898 طالبًا و2073 طالبة).

وبالنسبة للجامعات الخاصة، فقد استقبلت 1322 طالبًا وطالبة، ولم يتم استبعاد أى طالب أو طالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 24 طعنًا تم قبولها جميعًا، ليصل إجمالى عدد الطلاب المرشحين فى الكشوف النهائية إلى 1298 طالبًا وطالبة.

هذا ويستمر ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث تُجرى انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر الجارى،

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة تسعى دائمًا لتوفير بيئة تُشجع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الطلابية واختيار ممثليهم بشكل حر ونزيه، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة هامة للطلاب لاكتساب مهارات القيادة والإدارة، وكذلك تعزيز القيم الديمقراطية فى المجتمع الجامعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، ومقرر اللجنة العليا للانتخابات، أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية فى تعزيز روح القيادة والمشاركة الفاعلة بين الطلاب، كما أنها تدريب حقيقى للحياة الانتخابية بالدولة المصرية، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح سير الانتخابات على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة كبيرة للطلاب لاختيار ممثليهم بشكل ديمقراطى، مما يُعزز من مشاركتهم فى اتخاذ القرارات داخل الجامعات والمعاهد.

وأشار الدكتور كريم همام، إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية لا تقتصر على اختيار ممثلين فقط، بل تعُد تجربة حيوية تسهم فى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعى، مما يعزز من روح التعاون بين الطلاب، لافتًا إلى أن مُشاركة الطلاب تعكس روح الديمقراطية والمسئولية، حيث أن كل طالب وطالبة يصبح له صوت مؤثر فى توجيه الأنشطة الطلابية وتحديد أولوياتها.