شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور للحد من الحوادث أثناء الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرقات للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرقات للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرقات للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرقات للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار.