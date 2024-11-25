شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل تقترب من التسوية في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر مطلعة قولها إن تل أبيب تقترب من تحقيق تسوية في لبنان وإن الجيش يؤيد البنود التي تمت صياغتها.

من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى رفع حالة التأهب لسلاح الجو والدفاعات الجوية قبل التوصل لاتفاق تسوية مع لبنان.



بدوره قال البيت الأبيض، الاثنين، إن المناقشات التي أجرتها الحكومة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، إيجابية وتمضي في الاتجاه الصحيح نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "نحن قريبون.. كانت المناقشات بناءة ونعتقد أن المسار في اتجاه إيجابي للغاية، ولكن لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء".