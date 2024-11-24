شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تقدم درعا تذكاريا لمدير منظمة المرأة العربية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت المستشارة بريهان محسن، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شؤون المرأة، درعا تذكاريا للدكتورة فاديا كيوان المدير التنفيذي لمنظمة المرأة العربية ، بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، في ندوة بعنوان: "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بمقر الهيئة.

عرضت الدكتورة فاديا خلال الندوة، الجهود الخاصة التي تقوم بها منظمة المرأة العربية لدعم الدول الأعضاء، وأكدت على أن المنظمة قد أجرت مؤخرًا دراسة ميدانية حول النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأن أي مبادرة للحماية والوقاية لابد من أن تبدأ بمعرفة الوقائع.