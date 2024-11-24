شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فاكسيرا يكشف تفاصيل اتفاقية تصنيع لقاح شلل الأطفال محليا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أنه بموجب توقيع اتفاقية تعاون بين «ڤاكسيرا» وشركة "بلتهوفن" الهولندية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال بالحقن، سيتم توطين صناعة اللقاح فى السوق المحلى بداية من العام المقبل 2025 .

وقال إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة الشركة الهولندية فى قدرات وإمكانيات مصر فى صناعة اللقاحات والأدوية، خاصة وأنها تعتبر المرة الأولى لها فى نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات خارج أوروبا، مشيرا إلى أن الشركة تدرك تماما دور مصر القومى والريادى فى إفريقيا بالمنطقة العربية.

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع بالكامل، ولن تكون قاصرة على التغليف النهائي، وهذا يعكس ثقة الشركة فى القدرات المصرية فى تصنيع مستحضر فعال وآمن 100%، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم فى خطوات تأهيل اللقاح للتوافق مع شروط التصنيع الجيد لضمان الفعالية والأمان للمستحضر.

وأوضح أن الهدف من الاتفاقية هو تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلي، حيث يحتاج السوق من 10 إلى 12 مليون جرعة سنويا لشلل الأطفال بالحقن، وذلك للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار إلى أنه من خلال اتفاقية التعاون سنتمكن من تحقيق أعلى معدلات الجودة للمستحضر من خلال منظمة الصحة العالمية بعد الحصول على تصريح من "W ho" والتى تؤهلنا للحصول على تصريح بالتصدير للسوق الإفريقى من خلال التقديم للمناقصة التى تعدها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" سنويا لتغطية 42 دولة إفريقية ذات إمكانيات محدودة، منوها بأنه بتشجيع من الاتحاد الإفريقى نتمكن فى التصنيع بإفريقيا من خلال مصنعين أفارقة لتغطية السوق الإفريقى.