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قال حزب الله: قصفنا مستوطنة يرؤون برشقة صاروخية واستهداف تجمع بـ"بوابة العمرا"، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

ونفذ حزب الله هجومًا جويًا بسرب من المُسيرات على تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في "بوابة العمرا" عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام.

وأوضح حزب الله اللبناني أنّ المُسيرات أصابت أهدافها بدقة.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه غرب بلدة "شمع" بقضاء صور في محافظة الجنوب، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.