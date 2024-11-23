أخبار مصر.. كشف أثرى جديد لصرح معبد بطلمى بمنطقة أتريبس بسوهاج

تبدأ وزارة العمل، غدا الأحد 24 نوفمبر 2024، فى تلقى طلبات التقديم على فرص عمل للمصريين بالإمارات، ولمدة 7 أيام، على أن يكون الخميس الموافق 28 من نفس الشهر هو أخر أيام التقديم، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدويًا، بالإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة"، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.