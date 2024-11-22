شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر أردنى: مصر بيئة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الأردنى السابق المستثمر محمد عشا الدوايمة، بأجواء الاستثمار فى مصر، وقال إن" مصر تفتح أبوابها للمستثمرين فى كافة المجالات وبدون أى معوقات، وأن البيئة الاستثمارية فى مصر جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى وبها العديد من مجالات الاستثمار الناجحة".

وقال الدوايمة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن الحكومة المصرية تقدم امتيازات تشجع المستثمرين من أجل فتح أفاق واقامة مشروعات جديدة.

وأضاف "أن البنية التحتية التى تم تنفيذها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من طرق ومجالات طاقة ومناطق صناعية، ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين، داعيا المستثمرين العرب والأجانب بالذهاب إلى مصر والاستثمار بها في هذه الأجواء المحفزة".

وأشار إلى أنه له تجربة ناجحة فى الاستثمار بمصر منذ سنوات طويلة ومؤخرا قام بالعديد من الاستثمارات الجديدة فى ظل القوانين المحفزة من قبل الحكومة المصرية ، معربا عن فخره واعتزازه بتجربته الاستثمارية فى مصر.

وأكد المستثمر الأردنى أن مصر لديها كل مقومات الاستثمار الناجح من أيد عاملة مدربة وطاقة تعد رخصية مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى المميزات والحوافز التي تقدمها الحكومة، معتبرا أن مصر بها نقلة نوعية فى البنية التحتية لا توجد فى دول أخرى في المنطقة والعالم.

ونوه بالاستقرار الأمني في مصر وحالة النمو الاقتصادي رغم الأزمات العالمية الراهنة، بالإضافة إلى السوق الكبير والأسواق المجاورة يمثلون بيئة استثمارية تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تمثل مركزا إقليميا وعالميا استراتيجيا لأي صناعات أو منتجات.

ووصف العلاقات المصرية الأردنية، بأنها "أخوة تاريخية وطيدة" على كافة المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يعملان من أجل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.. مشددا على ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات باعتبارها نموذجا يحتذي للعلاقات السياسية والدبلوماسية والشعبية.