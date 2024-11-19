شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الحجر الزراعى: نعمل على زيادة عدد الدول المستوردة من مصر وفتح أسواق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد فوزى، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعى، إن الدولة المصرية تتميز بطقس يتقبل زراعة جميع المحاصيل، ونحن مع الدولة فى اتجاه استصلاح الأراضى، ومع إنشاء البنية التحتية للطرق والموانئ.

وأضاف محمد فوزى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تستطيع زراعة مساحات كبيرة من المحاصيل وتحقيق فائض للتصدير، وتم زيادة الصادرات من 6 ملايين و700 ألف طن العام السابق، إلى 7 ملايين و600 ألف طن للعالم الحالى، بزيادة كبيرة عن العام السابق.

وأوضح محمد فوزى، أنه نتيجة التوسع فى التصدير وزيادة الكمية يعود ذلك إلى التوسع فى زراعة المحاصيل والدعم اللوجستى للنقل والطرق والموانئ، واتجاه الدولة لتسهيل عمليات التصدير وتقليل الإجراءات التى تتم أثناء التصدير.

ولفت إلى أن الحجر الزراعى يعمل على زيادة عدد الدول التى تستورد من مصر، وفتح أسواق جديدة وتشجيع عمليات التصدير.