شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: حريصون على التواصل مع البرلمان للتنسيق والتعاون لخدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أحمد على عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ.

أكد الوزير جبران، حرصه على التواصل مع نواب الشعب، من مجلسى النواب والشيوخ، للتعاون معًا فى كافة الملفات التى تخص الجماهير، والخدمات المُقدمة لهم، مُشيدًا بدور نواب الشعب فى التواصل والتعاون مع الحكومة، فيما يخص التشريعات، وتفعيل سُبل توفير حياة كريمة لكل المواطنين.



من جانبه أشاد النائب البرلمانى بجهود وزارة العمل خلال هذه الفترة فى توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل، ودعم العمالة غير المنتظمة.

وكان قد استقبل محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك فى إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلى فى كافة مجالات العمل المُشتركة.

أكد الجانبان على عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفى كافة المجالات، وأشادا بنتائج بزيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إلى القاهرة مطلع الشهر الجارى، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ود. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمى مع مصر.