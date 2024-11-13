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الصحة تكشف أسباب هامة للإصابة بالالتهاب الرئوى.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 11:24 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من العوامل البيئية تعرض الطفل لـ الالتهاب الرئوي والتى تتضمن:-

- تلوث الهواء داخل الأماكن المغلقة بسبب.

- استخدام وقود (مثل الخشب والروث) لأغراض الطهي والتدفئة.

- العيش في بيوت مكتظة.

- الدخان المنبعث من سجائر الآباء والأمهات.

ونصحت بتجنب التواجد فى هذة الأماكن والعوامل قدر الإمكان.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن ينتشر عن طريق الفيروسات والجراثيم التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه وتعدي الرئتين إذا تم استنشاقها كما يمتشر عن طريق قطيرات السعال والعطس المحمولة بالهواء وكذلك بالدم خصوصا أثناء الولادة وبعدها بقليل.

ويمكن الوقاية عن طريق اتباع الاتى :-

- غسل الأيدى بانتظام أو استخدام مطهر لليد يحتوي على الكحول.

- تقوية الجهاز المناعي من خلال النوم الكافي وممارسة واتباع نظام أكل صحي.

- الامتناع عن التدخين.


اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

 

 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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