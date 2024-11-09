شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين: وقف الاشتراك بصندوق التكافل حال تأخر سداد الاشتراك 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ النقابة العامة للتطبيقيين، عددا من الإجراءات لضبط الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعى وأنه في حال تأخر عضو النقابة المشترك فى الصندوق عن سداد أقساط الصندوق لمدة شهرين متتالين يقوم الصندوق بإنذاره بالفصل على عنوانه، وإذا لم يتم السداد خلال فترة غيتها شهرين من تاريخ الإنذار يتم رفع اسمه من بين الأعضاء.

وفى حال رغبة العضو فى العودة للصندوق يشترط الآتى:

1- سداد الاشتراكات المتأخرة من تاريخ انقطاعه بفائدة وقدرها 10%مركبة.

2- ألا تزيد المدة من تاريخ انقطاعه حتى تاريخ طلب عودته للصندوق عن خمسة سنوات.

أما عن حالات صرف مزايا صندوق التكافل الاجتماعى للتطبيقيين التأمينية:

- بلوغ السن القانوني للإحالة علي المعاش.

- الوفاة.

ويشترط لصرف مبلغ التكافل بالكامل بانقضاء سنة كاملة على الاشتراك، فإذا حدثت الوفاة خلال سنة الاشتراك الأولى يستحق عدد الشهور 12 من مبلغ التكافل.

وحول شروط الاستمرار بعضوية الصندوق:

- أن يكون العضو عضواً مقيداً بالنقابة ومسدد لاشتراكاته.

- أقساط التكافل تسدد مقدماً عن قسط السنة بالكامل وليست مجزئه.

- أخر موعد للسداد عن السنة بالكامل هو 6/1 من كل عام.

وحددت النقابة آلية الاشتراك وشروط عضوية الصندوق على النحو التالى:

- السن وقت الاشتراك: يتم احتسابه في 1/1 من كل عام على أساس أنها بداية سنه مالية وعضوية جديدة للصندوق.

- أن يكون عضواً مقيداً بالنقابة ومسدداً لاشتراكاته.

- أن يقبل الانضمام للصندوق بالتوقيع على استمارة العضوية.

- أن يقوم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة.

- الحد الأقصى لسن الانضمام (50 ) عاماً ولا يقبل عضوية للصندوق لأقل من 20 عام في تاريخ 1/1/ لسنة الانضمام لعضوية الصندوق.