شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مشروعات إنشائية بمركز شباب فوة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مجموعة من المشروعات الإنشائية بمركز شباب مدينة فوة، ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية والخدمية بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، وذلك بهدف توفير بيئة مثالية تلبي احتياجات الشباب وأبناء المدينة وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الزيارة افتتاح حمام السباحة الجديد، الذي يعد من أبرز المشروعات الاستثمارية بالمركز، ويأتي في إطار دعم الرياضات المائية وتشجيع الشباب على ممارسة السباحة وتطوير مهاراتهم. كما تم افتتاح قاعة المناسبات التي تم تنفيذها ضمن مشروعات الطرح الاستثماري، لتكون مكانًا متعدد الاستخدامات لتنظيم الفعاليات الاجتماعية والثقافية، مما يعزز من دور المركز في خدمة المجتمع.

كما شهدت الجولة افتتاح ملعب خماسي جديد مزود بأحدث أنواع النجيل الصناعي، في إطار دعم ممارسة الرياضات الجماعية وتوفير مساحات تدريبية متكاملة للشباب. وتفقد الوزير والمحافظ الأعمال الجارية لإنشاء ملعب أكريلك متعدد الاستخدامات، والذي سيتيح الفرصة لممارسة رياضات متنوعة مثل كرة السلة وكرة اليد، مساهمًا في تنويع الأنشطة الرياضية المتاحة للشباب في المركز.

واختتمت الزيارة بتفقد الكافيتريا الجديدة في المركز، التي تم إنشاؤها لتوفير خدمات ملائمة للزوار والمشاركين في الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذه المشروعات قائلاً: “يأتي افتتاح هذه المرافق ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم وتطوير مراكز الشباب في مختلف أنحاء مصر، لتكون مراكز فاعلة تساهم في تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم الرياضية والثقافية.” وأشار الوزير إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري تمثل نموذجًا فعالاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب، مشددًا على أن الوزارة ماضية في خططها لتحقيق رؤية شاملة لتنمية القطاع الرياضي.

من جانبه، أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة كبيرة لخدمة شباب المدينة، وستساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة المختلفة. وأكد المحافظ على أهمية الاستمرار في دعم مراكز الشباب بما يعزز من التنمية المستدامة ويشجع الشباب على المشاركة المجتمعية.

تأتي هذه المشروعات كجزء من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتحقيق تنمية متكاملة بمراكز الشباب، وتلبية احتياجات الأجيال الشابة، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في بناء المجتمع.



أشرف صبحي في الابطال في كفر الشيخ



أشرف صبحي يشارك افتتاح المنشأت الرياضية في كفر الشيخ



أشرف صبحي



تكريم أشرف صبحي في كفر الشيخ



جولة الوزير بكفر الشيخ



حمام السباحة خلال جولة الوزير بكفر الشيخ



وزير الرياضة في جولته بكفر الشيخ