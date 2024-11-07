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رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 07 نوفمبر 2024 02:10 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض عدد من الملفات وجهود الحكومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل اليوم ، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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