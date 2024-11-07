شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض عدد من الملفات وجهود الحكومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل اليوم ، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.