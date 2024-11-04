لعنة المال تشعل مشاجرة بين شقيقين بالصف.. والحصيلة 4 مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لعنة المال أشعلت فتيل شجار بين شقيقين، وتدخل ابن أحدهما وأحد أقاربهم وتبادل الأربعة الضرب بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير مدير قطاع الجنوب إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية الشوبك الشرقي.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه ضبط مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد حسانين بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والسيطرة على الموقف.

التحريات بينت نشوب مشادة كلامية بين "حسام.س." 45 سنة، وشقيقه الأصغر "محمد" 34 سنة، بسبب خلافات مالية تخص التجارة، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها ابن الأول "خالد 21 سنة" وثالث يدعى "أحمد.ش." 26 سنة -تربطه بهم صلة قرابة-.

المصابون الأربعة نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.