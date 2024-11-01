أخبار مصر

مفيش أكل بايت.. ياسمين عز: وجبة الإفطار عند الرجل المصري وجبتين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

ردت الإعلامية ياسمين عز، على سؤال إحدى متابعت البرنامج، والتي قالت "مخطوبة لواحد مصري، وأنا مش مصرية وعايزة أعرف المصريين بياكلوا إيه".

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الجمعة، إن وجبة الإفطار لدى الرجل المصري عبارة عن وجبتين وليس وجبه واحدة، متابعة أن الأولى شرقي والثانية غربي.

وأضافت ياسمين عز، أن الأولى تقوم على عيش بلدي وطبق فول بالليمون وطعمية حمص وبيض مسلوق وكوب شاي بالنعناع، مستدركة أن وجبه الغداء الطبخ يوم بيوم، ومفيش أكل بايت، وكل يوم طبخ وتعملي كل يوم بطة بالبرتقال أو ديك رومي ومعاه مقبلات محشي و أرز حبة وحبة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا