هل يؤثر تطبيق التوقيت الشتوي على مواعيد المدارس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بدأ في الـ 12 منتصف ليلة أمس الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي نص على تغيير الساعة في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويهتم عدد من المواطنين، بالبحث عن هل يؤثر التطبيق التوقيت الشتوي على مواعيد المدارس.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، حقيقة تأثير التطبيق التوقيت الشتوي على مواعيد المدارس.

بعد تطبيق التوقيت الشتوي، ستشهد مواعيد المدارس خلال الفترة القادمة تأخيرًا لمدة ساعة فقط وذلك نتيجة تطبيق التوقيت الشتوي، والذي شهد تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة في جميع أنجاء الجمهورية.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، مواعيد غلق المحلات والكافيهات والورش خلال فصل الشتاء 2024.

مواعيد غلق المحلات والكافيهات 2024

وتعتبر المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، كما يلي:

يبدأ العمل يوميًا من الساعة 7 صباحًا، ويكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً.

يتم تمديد ساعات العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وكذلك في الإجازات الرسمية.

تستمر مواعيد غلق المطاعم والكافيهات حتى الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بخدمة توصيل الطلبات على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش 2024

تبدأ الورش عملها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

تستثنى الورش الموجودة في المناطق على الطرق ومحطات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

كما توجد أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق مثل المخابز، الصيدليات، محال البقالة، والخضار والفاكهة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.