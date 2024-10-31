شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الصحافة التلفزيونية بإعلام القاهرة ينظم ورشة عمل عن تقديم المقابلات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

نظم برنامج الصحافة التلفزيونية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الخميس، ورشة لإعداد وتقديم المقابلات الصحفية عبر المنصات التلفزيونية، وذلك في إطار اهتمام الكلية بتنمية مهارات الطلاب.

وقدم الورشة أحمد حسن، صانع المحتوى الرقمي ومقدم البرامج، لطلاب القسم ، وقام بشرح المقابلات الرقمية من حيث أنواعها بالإضافة إلى أنواع البرامج الحوارية، وأساسيات بناء حوار فعال، والقواعد الذهبية لإدارة حوار جيد، ومراحل الإنتاج.

كما ذكر الفرق بين المقابلات التلفزيونية والمقابلات الرقمية، فالمقابلات التلفزيونية منها المقابلات الإخبارية ومقابلات الرأي والتحليل ومقابلات الشخصية ومقابلات المواجهة والمقابلات الإنسانية والمقابلات الترفيهية والـ voxpops.

أما المقابلات الرقمية، فهي البودكاست والـ voxpops والـ sound bites، وذكر أن أنواع البرامج الحوارية هى البرامج الشخصية وبرامج الرواية والشهادة وبرامج المعلومة وبرامج الرأى.

وقال إن : "أساسيات بناء حوار فعال هى الإلمام بالموضوع جيدا، وتحديد الهدف من الحوار، والتحضير الجيد، وصياغة الأسئلة، وتسلسل الحديث منطقيا، والنقاش المستمر".

ووضح أحمد حسن القواعد الذهبية لإدارة حوار جيد مشيرًا إلى لغة الجسد والإنصات، وفن الاستماع والثبات الانفعالي ،والثقة بالنفس وعدم المقاطعة وفن الوقفات وعدم عرض وجهات النظر الخاصة.

وفي نهاية الورشة التدريبية تم إجراء نماذج لمقابلات لتدريب الطلاب على مهارات إجراء الحوارات والمقابلات التلفزيونية بشكل عملى.