طلب إحاطة في البرلمان للرقابة على الأسعار بالمستشفيات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والسكان بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية. وأكد أن أسعار الكشف لبعض الأطباء في بعض المستشفيات الخاصة تجاوزت 1000 جنيه، كما أن أسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه في عدد من المستشفيات الخاصة.

وقدم "طنطاوي" طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تستغل المرضى.

وطالب بضرورة صياغة ووضع قائمة بأسعار دخول وعلاج المرضى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، على أن يتم نشر هذه القائمة في مداخل هذه المؤسسات ليتعرف كل مريض على الأسعار الحقيقية المعلنة من قبل الحكومة.

وأشار النائب خالد طنطاوي إلى أن العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة تستخدم أساليب للتحايل على المرضى، واستغلال مرضهم من خلال إجراء العديد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية التي لا داعي لها، فقط للحصول على المزيد من الأموال، دون أن تستدعي الحالة الصحية لهؤلاء المرضى إجراء كل تلك الفحوصات. كما يتم تمديد إقامة المرضى في غرف المستشفى أو غرف العناية المركزة بدون مبرر واضح، كل ذلك يحدث بدون أي رقابة من وزارة الصحة والسكان.

وتساءل النائب: لماذا يوجد تباين واضح بين أسعار كل مستشفى والأخرى، وعدم الإعلان عن خطة أسعار موحدة لكافة الإجراءات الطبية، مما جعل الأمر لا يتعدى كونه تجارة بصحة المصريين واستغلال لمرضهم؟

وطالب النائب خالد طنطاوي جميع المحافظين ومديري مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية بالقيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. وأكد على ضرورة تشكيل لجان طبية متخصصة من وزارة الصحة للمرور على تلك المستشفيات، وتلقي شكاوى المرضى ومتابعتها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تستغل المرضى.