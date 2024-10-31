وزيرة البيئة: 2024 فرصة عظيمة لتعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، حيث التقت بالسيدة سوزانا محمد، وزيرة البيئة الكولومبية، وهنأتها على استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وأكدت الةويرى دعم مصر لكولومبيا في جهودها للخروج بمؤتمر ناجح يلبي تطلعات الشعوب، ويكون منصة لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وتحقيق أهدافه التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس من خلال صون الموارد الطبيعية والحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية. وتطلعت إلى أن يكون المؤتمر خطوة إضافية لتعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث.

وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد مع السيد إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث بحثا معًا آليات تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية التصحر.

أشارت وزيرة البيئة إلى التحديات الحالية في الأمن الغذائي والمائي التي ترتبط بشكل كبير بتحدي التصحر. كما أكدت على أهمية مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر القادم COP16، والذي سيعقد في الرياض في ديسمبر المقبل، كونه يمثل نقطة تحول في الجهود العالمية لوقف تدهور الأراضي واستعادة توازنها البيئي.

وأوضحت أن التصحر يعد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية والقارة الأفريقية بشكل خاص، معربةً عن آمال كبيرة في أن يحقق هذا المؤتمر فارقًا في الجهود العالمية والإقليمية لمكافحة التصحر.