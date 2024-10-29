رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 11 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 11 نوفمبر المقبل.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتجديد العمل بقانون نهاء المنازعات الضريبية، وإحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو المجلس، الموجه لوزير المالية أحمد كجوك، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

وأكد النائب مقدم طلب المناقشة أمام الجلسة العامة، بحضور ممثلي الحكومة، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.

وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.