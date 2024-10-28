وزير الزراعة: تلقينا 300 طلب تقنين وضع يد والمتحصلات تتجاوز 90 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت خلال الثلاث شهور الأخيرة بنهو إجراءات 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقدًا مؤمنًا، وجار تسليم الباقي للمنتفعين.

وقال "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: يتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن كما هو مخطط خلال العام الحالي.

وأضاف الوزير: ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية، ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالي 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.