شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نحن ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون: نحن ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسى، إنه فيما يخص الأزمة اللبنانية، فالتوافق موجود مع فخامة الرئيس وأشقائنا في الجزائر على أهمية عدم امتداد أو الصراع يمتد خارج المنطقة، ومحاولة حصار الأزمة في لبنان وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة جدا في منطقتنا".

وتابع: "وحتى لا تخرج الأمور عن تعرض الإقليم لحرب أوسع وتنزلق الأمور لمخاطر أكبر مما نشاهدها".