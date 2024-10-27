شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هناك توافق مع الجزائر على ضرورة وقف إطلاق النار فى السودان وتشكيل حكومة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 06:47 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك توافق مع الجزائر على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتشكيل حكومة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.