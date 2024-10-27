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الرئيس السيسي: هناك توافق مع الجزائر على ضرورة وقف إطلاق النار فى السودان وتشكيل حكومة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الأحد، 27 أكتوبر 2024 06:47 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك توافق مع الجزائر على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتشكيل حكومة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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