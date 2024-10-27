شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نقوم بجهود كبيرة لوقف إطلاق النار لمدة يومين وبعدها وقف كامل وإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لإطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار، وذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونطيره الجزائري.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، ويتم التبادل، 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات، ونؤكد أن أشقائنا في القطاع يتعرضون لحصار صعب جدا يصل إلى حد المجاعة، ومهم جدا أن تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.