شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: توافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا توافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.