شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لطلب توكيل رسمى عام شامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: ساره وائلالأحد، 27 أكتوبر 2024 01:00 ص
نشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمي كافة التفاصيل حول طلب توكيل رسمى عام شامل (عام + بنوك)، وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 تلك الأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.المستندات المطلوبة
1- اصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل.
2- فى حالة احتوائه على القضايا يجب ان يكون الوكيل محامى أو قريب حتى الدرجة الثالثة.
3- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
وتبلغ مدة تنفيذ الخدمة 24 ساعه فقط ،ويمكن تنفيذها من خلال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، كما أن سعر الخدمة يبلغ ثلاثون جنيهاً + عشرة جنيهات لإقرار البنوك.
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