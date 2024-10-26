وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغيني تعزيز التعاون والقضايا المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء بشير ديالو وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية؛ للمُشاركة في فعاليات الدورة رقم "26" للجمعية العامة للمُنظمة الدولية للحماية المدنية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث صرح الوزير الضيف بأن زيارته للقاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتشاور المُستمر بين مسئولي البلدين الصديقين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات التدريب والتعاون الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا للقاهرة والتي تأتي في إطار الروابط التاريخية التي تجمع شعبي وحكومتي البلدين، وحرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الغينية التزاماً منها بدعم رسالة الأمن في كافة الدول الأفريقية الصديقة.

كما رحب وزير الداخلية، بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات فيما بين الجانبين مُشدداً على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل التطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية .