لجين عمران تتألق بالوردي وتسرق الأنظار بمجوهرات ساحرة

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الإعلامية السعودية لجين عمران إحدى الفعاليات الراقية مبهرة الجميع بإطلالة أنيقة.

واختارت لجين فستاناً وردياً أنيقاً، يجمع بين البساطة والفخامة، بتصميم مكشوف الكتفين مع أكمام فضفاضة وكشاكش ناعمة، فيما انسدلت تنورته الواسعة بحزام ناعم يبرز جمال خصرها. جاءت الإطلالة متناغمة مع أجواء الحفل، ما أضاف عليها لمسة ملكية ساحرة.

ولم تكن مجوهراتها أقل إبهاراً، حيث تألقت بطقم فاخر من الذهب الوردي المرصع بالألماس، يتألف من قلادة مميزة مستوحاة من شكل الأفعى، وأقراط فاخرة تزين الأذن بالكامل، إلى جانب خاتم وسوار يعكسان ذات التصميم الراقي.

من الناحية الجمالية، اعتمدت لجين تسريحة شعر متموجة وناعمة، مع رفع جانبي خصلاتها لإبراز مجوهراتها الفخمة. أما مكياجها، فجاء بألوان وردية دافئة تضيف لمسة طبيعية ومتناغمة لإطلالتها الساحرة.

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