كيف أكتشف مواهب أطفالي وأحدد خياراتهم في الحياة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - يأتي كل طفل إلى العالم، حاملاً مزيجاً فريداً من المواهب والاهتمامات والصفات التي تميزه. وبصفتنا أمهات وآباء، فإن دورنا هو تعزيز بيئة لا تعترف فقط بهذا التفرد بل وتغذيه أيضاً. يمكن أن يكون هذا الاعتراف بفردية طفلك حافزاً قوياً لنموه الشخصي وسعادته، والحقيقة الصارخة، أن أغلب الأهالي لا يدركون مواهب أطفالهم ولا الطرق المثالية لاكتشافها، ووضع الطفل على الطريق الصحيح، تعرفي إلى نصائح قيِّمة لمساعدة الآباء على اكتشاف الإمكانات المخفية داخل أطفالهم وخلق بيئة تعزز النمو واكتشاف الذات.

يمكن أن تساعد استراتيجيات التدخل المبكر والرعاية التنموية في إطلاق العنان لشغف الطفل ومواهبه الفريدة، وتعزيز فرديته، في اكتشاف مواهب الطفل، ومع ذلك، فالتدخل المبكر هو مزيج من الصحة الجيدة، والتغذية الكافية، والسلامة، والرعاية الأكيدة، وإعطاء الطفل فرص التعلم المثلى.

نصائح للآباء لتحديد اهتمامات أطفالهم ودعمها

لمساعدة الآباء على اكتشاف وتعزيز شغف ومواهب أطفالهم الفريدة، وبالتالي تعزيز فرديتهم. اعلمي أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، ولكن هذه الخطوات العالمية يمكن أن توجهك خلال هذه العملية المجزية.

1. انتبهي جيداً لما يفضله طفلك

انتبهي جيداً لما يفضله طفلك



إن الملاحظة الدقيقة هي الخطوة الأولى في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطفل والاهتمامات لديه، لاحظي الأنشطة التي ينجذب إليها طفلك بشكل طبيعي. هل يستمتع بالرسم أو الغناء أو ربما حل الألغاز؟ قد تكون هذه مؤشرات مبكرة على مواهبهم وشغفهم الفطري. تشير الأبحاث إلى أن الأطفال أكثر عرضة للتفوق في المجالات التي ينجذبون إليها بشكل طبيعي.

من الطبيعي أن تفترضي أن أطفالك سوف يتشاركون معك نفس الاهتمامات لأنك تستمتعين بالفن أو لعبة الكريكيت. ولكن هذه طريقة لطمس ميول أطفالك ودفعهم إلى شيء قد لا يكونون مهتمين به. بدلاً من ذلك، تحدثي مع طفلك عن اهتماماته.

ولا يعني هذا استجوابهم حول ما يثير اهتمامهم. بدلاً من ذلك، قومي بإجراء محادثات عامة قد تخبرك بما يثير اهتمامهم بشكل طبيعي. ومن المهم أن تظلي محايدة وفضولية أثناء هذه المحادثات. حتى لا تسيئي لاهتماماتهم أو تحاولي (حتى بشكل خفي) دفعهم في أي اتجاه معين. تدور هذه المحادثات حول التعرف إلى اهتمامات طفلك وذوقه لمساعدته على اكتشاف فرص المواهب.

2. قومي بدعم نقاط قوته وموهبته

يُشجَّع الآباء على استكشاف طرق مختلفة لمساعدة أطفالهم على اكتشاف نقاط قوتهم واهتماماتهم بطريقة إيجابية ومغذية. وفي حين أن منح طفلك مجموعة متنوعة من الخبرات أمر بالغ الأهمية، فمن الأهمية بمكان أيضاً إدراك أهمية مواهبه الفطرية وخصائص شخصيته. قد يساعد الآباء قدرات أطفالهم الفطرية وتعزيز النمو الشخصي باستخدام مهاراتهم ومواردهم الخاصة مثل التحليل الجيني وعلم الفلك. من خلال هذه الاستراتيجية، يصبح مسار نمو الطفل أكثر تركيزاً ومعنى، مما يمكِّنه من النمو وتحقيق إمكاناته الكاملة.

ولا عيب، بسبب انشغالك، في وجود مدرسين لمساعدة أطفالك على الالتزام بالمواعيد النهائية للواجبات المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكونين حاضرة دائماً أثناء وقت لعب طفلك. ومع ذلك، من الأهمية بمكان استخدام الوقت المتاح لديك لمراقبة سلوك طفلك بعناية أثناء اللعب الفردي والجماعي ومحاولة إيجاد إجابات لأسئلة مثل:

ما نوع الألعاب التي يفضلونها؟ ماذا تقول هذه الألعاب عن مهارات أطفالك واهتماماتهم؟ حاول إيجاد علاقات ارتباط.

هل يميلون تلقائياً إلى قيادة المجموعة؟ ربما يظهرون مهارات القيادة المبكرة.

هل هم بارعون في تقديم الحجج التي تؤيد فكرة اللعبة التي ينبغي لعبها في المقام الأول؟ ربما يستمتع طفلك بالانضمام إلى فريق المناقشة.

ما هي المواد التي يبدون اهتمامهم بها ويطرحون المزيد من الأسئلة عنها؟ (يمكنك دائماً أن تطلب من المعلمين المزيد من المعلومات).

هل هم بارعون بشكل خاص في شيء ما؟ تشمل الأمثلة الأكثر شيوعاً للمواهب السرية امتلاك صوت مثالي، والقدرة على حل الألغاز المعقدة، والرسم، ولكن يمكن أن يكونوا أي شيء.

نصائح لتقليل توتر طفلك مع العودة للمدرسة وتعزيز تفوقه

3. أزكي نيران الفضول، وادعمي حب الاستكشاف لدى طفلك

أزكي نيران الفضول، وادعمي حب الاستكشاف لدى طفلك



من خلال الاهتمام باهتمامات طفلك ودعمها منذ سن مبكرة، يمكنك الكشف عن صفاته وقدراته الخفية. يمكن لهوايات الأطفال أن تكشف في كثير من الأحيان عن معلومات مهمة حول قدراتهم وتفضيلاتهم الفطرية. يمكنك تعزيز اهتماماتهم والمساعدة في تنمية حب التعلم من خلال توفير بيئة ترحيبية تعزز الاكتشاف.

قد يكون الطريق إلى نجاحهم ورضاهم في المستقبل ممهداً باهتماماتهم ورغباتهم، لذا انتبهي لهم. وأعطِي طفلك المواد والوقت للرسم إذا كان مهتماً. ساعديه على تعلم المزيد عن علم الحشرات إذا كان مهتماً بالحشرات. تقبلي عملية التعلم وامنحي طفلك الفرصة لاستكشاف المجالات التي تتحدث عن مهاراته الخاصة.

واعلمي أن طفلك يحتاج إلى تجربة مجموعة متنوعة من الهوايات والرياضات المختلفة قبل أن يتمكن من تحديد ما يحبه وما يجيده. قد يكون هذا محبطاً (ومكلفاً أيضاً)، ولكن عليك أن تفهمي أن طفلك لا يتمتع بالخلفية والسياق العالمي الذي تتمتعين أنت به.

اسمحي لطفلك بتجربة مجموعة من الأشياء المختلفة بدلاً من الضغط عليه (وعلى نفسك) لإتقانها من المرة الأولى. ربما تسمحين له بتجربة العزف على البيانو، ثم كرة القدم للأطفال، والتحدث أمام الجمهور، فقط ليكتشف في النهاية أن موهبته تكمن في العزف على الجيتار.

4. كوني إيجابية وامدحي جهود طفلك

من أجل تطوير مهارات طفلك، فإن التعزيز الإيجابي مثل الثناء اللفظي أو المكافآت أمر ضروري. وفقاً لبحث أجري على الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، فإن التعزيز الإيجابي يحسن السلوك بشكل كبير. وهذا يوضح فعالية هذه الاستراتيجية في تشجيع التطور في مجال اهتمام الطفل. من خلال تشجيعهم على متابعة هواياتهم وقدراتهم بشكل أكبر، يمكنك زيادة دافعهم وشعورهم بقيمتهم الذاتية.

خصصي وقتاً لإنشاء جدول تدريب لطفلك. هذا أمر ضروري إذا كنت تريدين لطفلك أن يتفوق في مجال اهتمامه. بغض النظر عن مدى موهبته في العزف على البيانو أو في ملعب كرة القدم، فقد لا يتمكن من تنمية هذه الموهبة في الواقع دون ممارسة كافية.

الآباء هم القدوة الأولى لأطفالهم. لذا، اغرسوا في أطفالكم الانضباط وكونوا قدوة لهم. أظهروا لأطفالكم كيف يكون الانضباط. إذا كنت قد اتخذت قراراً في بداية العام الجديد بممارسة الرياضة لدى الأطفال لمدة 20 دقيقة كل صباح، فكوني مجتهدة والتزمي بهذا القرار. عندما تظهرين عدم الانضباط وعدم الالتزام، فإن طفلك سيعتقد أن هذا أمر مقبول.

5. شجعي التفرد في طفلك

الأطفال مقلدون بطبيعتهم ويتعلمون من بيئتهم، بما في ذلك آباؤهم وإخوتهم. ومع ذلك، فإن تعليمهم قيمة أن يكونوا صادقين مع أنفسهم أمر ضروري. شجعيهم على التعبير عن آرائهم، حتى لو كانت تختلف عن الآخرين، والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بثقة. ساعديهم على فهم أنهم لا يحتاجون إلى البحث عن المصادقة أو التوافق لإرضاء الآخرين. سيساعدهم هذا على تعزيز الشعور بالأصالة، والحد من التوتر ونوبات الغضب والصراعات المحتملة. اسمحي لطفلك بأن يكون على طبيعته الفريدة ويحتفل بأصالته.

وبمجرد أن تتعرفي إلى اهتمامات طفلك، قدمي له مزيداً من المعلومات والفرصة لمتابعة هذا الاهتمام. اسمحي له بإلقاء نظرة فاحصة على مجال اهتمامه، أو اجعليه يتحدث إلى الأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين يمكنهم إخباره بالمزيد عنه، أو دعيه يتذوقه قليلاً قبل أن تجبريه على الالتزام به.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك طفلاً أبدى اهتمامه بالباليه لأنه رأى راقصة باليه في كتاب تلوين. قد تتساءلين عما إذا كان الطفل قد وجد راقصة الباليه جذابة، أو ما إذا كان هذا علامة حقيقية على الاهتمام. ربما يمكنك التسجيل في فصل تجريبي، أو السماح لطفلك بمراقبة الفصل.

من الممكن أن يُظهر طفلك اهتماماً بشيء غير تقليدي. قد يكون الانبهار المفاجئ بالزواحف مثالاً جيداً. لا تنعتي طفلك بالغريب تحت أي ظرف من الظروف.

6. شجعي استقلالية أطفالك وقومي بإشراكهم في اتخاذ القرار

شجعي استقلالية أطفالك وقومي بإشراكهم في اتخاذ القرار



مع تقدم طفلك في العمر، أشركيه في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطته. فهذا يمنحه شعوراً بالملكية تجاه اهتماماته ويشجعه على تحمل المسؤولية. تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يشاركون في اتخاذ القرارات يكونون أكثر انخراطاً وتحفيزاً في أنشطتهم.

تذكري أن موافقتك تعني كل شيء لطفلك. راقبي كل خطوة صغيرة يخطوها عندما يستكشف هواية جديدة وأثنِي عليها. اعثري على التوازن الصحيح، وحددي توقعات واقعية وتجنبي الكذب، وفيما يلي ثلاث قواعد بسيطة يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بالثناء المتوازن:

تجنبي انتقاد طفلك، أو تدميره بالعبارات غير المستحبة. فأنت لا تريدين تدمير ثقتهم قبل أن تتاح لهم الفرصة لتطوير مواهبهم.

امدحيهم عندما يتصرفون بشكل جيد، فمدحك لهم هو الوقود الذي يدفعهم للاستمرار.

كوني صادقة ولبقة عندما يسألونك عن حالهم. إذا لم يكن أداء طفلك جيداً في هذه المناسبة، فيمكنك أن تقولي شيئاً مثل، "هذا رائع! لكنك أديت بشكل أفضل في الأسبوع الماضي!" أو "أعتقد أنك أديت بشكل رائع في الأسبوع الأول؛ دعنا نرى ما لديك بحلول الأسبوع الثاني!"

7. استثمري الوقت والمال في الاختبار

يمكن أن تساعدك اختبارات الشخصية الجينية في تحديد نقاط القوة في شخصية طفلك علمياً. كما أنها طريقة رائعة للتوصل إلى اهتمامات طفلك ومواهبه الحقيقية. يمكنك أن تستخدمي أفضل الاختبارات الجينية الجينومات والقياسات النفسية وعلم التنجيم لمعرفة أين تكمن مواهب الأطفال حقاً. ابحثي عن اختبار يعتمد على نموذج OCEAN للشخصية.

وإذا كنت جادة بشأن تحديد مواهب طفلك وتنميتها، فيجب أن تكوني مستعدة لبذل الوقت والجهد، وخاصةً عندما يتعلق الأمر باكتشاف المواهب لأن هذه هي الخطوة الأولى. على سبيل المثال، توفر لك حلول الاختبارات الجينية مثل Genleap قائمة طويلة من سمات الشخصية، بالإضافة إلى المواهب والقدرات بناءً على الحمض النووي لطفلك. بمجرد تحديد المواهب، من الضروري توفير الرعاية المناسبة للأطفال حتى يتمكنوا من متابعة مهاراتهم وتطويرها، مما يؤدي إلى النجاح في مساعيهم المستقبلية.

8. تجنبي السرعة وعلِّمي طفلك المرونة

تجنبي السرعة وعلمي طفلك المرونة



لا تدللي أطفالك؛ دعيهم يفشلون. أرشديهم عندما ينحرفون عن المسار، وأعطيهم التلميحات، ولكن لا تطعميهم بالملعقة لأنك في الواقع تسببين ضرراً أكثر من نفعك بهذه الطريقة. هل تريدين أن يعتمدوا عليك، أم أن ينجحوا بشكل مستقل؟

لنفترض أن طفلك الصغير الذي يحلم برسم لوحات بيكاسو قرر المشاركة في مسابقة فنية، وأمامه بضعة أسابيع لإنشاء تحفته الفنية وتقديمها. بالتأكيد يمكنك المساعدة، والتأكد من فوز طفلك. ولكن ما الذي يحققه ذلك حقاً من حيث تنمية المواهب؟

إن تعزيز نقاط القوة والاهتمامات لدى طفلك يتطلب توفير الخبرات المناسبة، والتعزيز الإيجابي عن طريق توجيه سلوك الطفل، وتشجيع المشاركة في اتخاذ القرار. تذكري أن ترشدي طفلك من دون الضغط عليه وتغذي عقليته النامية. إن نهجك يمكن أن يشكل احترام طفلك لذاته، وقدرته على الصمود، وحبه للتعلم، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الشخصي والسعادة.

ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.