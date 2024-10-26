أخبار مصر.. وزارة الإسكان تعلن موعد طرح كراسات شروط حجز سكن كل المصريين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإعلان "سكن لكل المصريين 5"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين، لمنخفضى ومتوسطى الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من 18 نوفمبر ٢٠٢٤ للمواطنين ذوى الهمم.

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق مبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين" بمحافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها خطوة مهمة لتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك، وعبر عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، على الجهود المبذولة فى التنسيق مع مختلف الأطراف لتنفيذ هذه المبادرة بنجاح وتابع الوزير يشرفنى التواجد اليوم نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ووجه الشكر لكل من وزير الزراعة الإيطالي، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والسفير الإيطالى فى مصر على دعمهم لهذا الحدث.

وزير التموين يعلن من الإسكندرية انطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد للمزارعين

تحدث وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لبيان من الخارجية الأمريكية وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم.

الخارجية الأمريكية: بلينكن أعرب عن شكره لجهود مصر المتواصلة فى غزة والسودان

وجهت المدارس طلاب الصف الثانى الثانوى العام بتحديث التابلت وربطه على شبكة المدرسة استعداداً لامتحان شهر أكتوبر المقرر انطلاقه الأسبوع الجارى، حيث شددت المدارس إلى الطلاب بضرورة أداء الامتحان بشكل إلكترونى مشددة على أنه لن يسمح لأى طالب بالامتحان ورقيا. أعلن الجيش الإيراني، مقتل اثنين من جنوده خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على عدد من المواقع العسكرية. الجيش الإيراني يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال التصدى للهجوم الإسرائيلى

المدارس توجه الطلاب بتحديث وشحن التابلت استعداداً لامتحان شهر أكتوبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم السبت بحوالي 10 جنيهات، لتسجل الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري صعودًا ملحوظًا بمستهل التعاملات الصباحية. عيار 24 يسجل 4274 جنيها. عيار 21 يسجل 3740 جنيها. عيار 18 يسجل 3205 جنيهات. الجنيه الذهب 29920 جنيها.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى مصر وعيار 21 بـ3740 جنيهًا