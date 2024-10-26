شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة الإسرائيلية: الهجوم على إيران تنفذه مقاتلات هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الهجوم تنفذه طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود ويتم على موجات.

وتنفذ إسرائيل غارات جوية منذ فجر اليوم ضد مواقع عسكرية داخل إيران، حيث سمع دوى الانفجارات فى محيط العاصمة طهران وفى عدة مواقع فى شيراز.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الهجوم الجوى لن يستهدف محطات نووية أو حقول نفط وسيقتصر على المواقع العسكرية فقط.