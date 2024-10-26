شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب كمية من الهواتف المحمولة ومستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة هشام عقل مدير ادارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الدوحة علي رحلة طيران الخطوط القطرية، وبفحص امتعة الركاب على اجهزة الفحص بالاشعة اشتبه محمد صالح، ومحمد صلاح شعبان رئيسا قسم الفحص بالاشعة وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالاشعة في عدد 5 حقائب تلاحظ وجود أجسام غريبة و كثافات مختلفة تخص الراكبة ي . س .ع مصرية الجنسية.

تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة من محمد معتز وأميرة محمود وحسام محمد وياسمين زكريا مأموري الحركة وبهاء عزب مأمور الامن الجمركي بإشراف محمد الكوانيني ومصطفى حسين رئيسا القسم لتفتيش حقائب الراكبة بحضور مايكل نبيل رئيس قسم الوديعة و كريم صبحي مدير ادارة الوديعة وكذلك عرض الراكبة على جهاز فحص الافراد بالاشعة بمعرفة أمنية عبد النبي مأمور الفحص بالأشعة وتشكيل لجنة لتفتيش الراكبة ذاتيا من أميرة محمود و ياسمين زكريا مأموري الحركة.

وبتفتيش حقائب الراكبة تبين وجود عدد 874 قطعة مستحضر تجميل متنوعة، و عدد 4 آيباد و بتفتيش الراكبة ذاتيا تبين وجود عدد 4 هاتف محمول آيفون 16 برو ماكس و هاتف محمول آيفون 15 برو ماكس مخبأة أسفل الملابس التي ترتديها، تقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 673 ألف و 317 جنيها.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2024.