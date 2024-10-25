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أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 28 درجة مع أجواء غائمة جزئيًا والوجه البحري 27 درجة والسواحل الشمالية الغربية 26 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 27 درجة، وشمال الصعيد 29 درجة وجنوب الصعيد 32 درجة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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