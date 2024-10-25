الزراعة: كافة المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق وتلبي كافة الاحتياجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، هناك اهتمام كبير من الدولة مع وجود حالة كبير من التناغم بين الأجهزة المعنية بهدف خدمة المواطن المصري وتلبية احتياجاته.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك حجم كبيرة من المشروعات في قطاع الزراعة تم تنفيذها لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية والاستراتيجية رغم جميع التحديات الاقتصادية والأزمات التي تواجه العالم كله إلا أن كافة المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق وتلبي كافة الاحتياجات.

تابع معاون وزير الزراعة، هناك تنسيق كبير مع وزارة التموين لضخ المنتجات الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى المنافذ الخاصة بالوزارة والمتواجدة على مستوى الجمهورية سواء المنافذ الثابتة والمتحركة.