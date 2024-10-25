وزير الأوقاف والمفتي يشهدان احتفال محافظة السويس بالعيد القومي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس احتفال المحافظة بالعيد القومي بمسجد بدر بمدينة بورتوفيق، بحضور الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، ، والسيد اللواء حسام الدح مدير الأمن.

وألقى خطبة الجمعة بمسجد بدر الشيخ محمود السعيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف السويس والتي جاءت بعنوان: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

وأكد في خطبته على ضرورة مخاطبة الناس جميعًا بأحسن الكلام في عالم الواقع أو السوشيال ميديا، وجاء في خطبته أن مِن أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَهَبَهُ لِسَانًا طَيِّبًا أَنِيقًا، وَيَهْدِيَهُ إِلَى أَنْ يَنْطِقَ بِكُلِّ حَسَنٍ رَفِيعٍ مُنِيرٍ، فَيُدْخِلَ السُّرُورَ عَلَى النَّاسِ بِبَدِيعِ كَلَامِهِ، وَيُكَفْكِفَ دُمُوعَهُمْ بِعَذْبِ قَوْلِهِ، يُشَجِّعُ بِكَلِمَتِهِ طِفْلًا، وَيُقَوِّي ضَعِيفًا، وَيَجْمَعُ شَمْلَ أُسْرَةٍ، فَأَكْرِمْ وَأَنْعِمْ بهِدَايَةِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: "وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ".

وحذر من فحش القول والتنمر على الناس، فالأمر الإلهي بأن نقول حُسنًا لكل الناس، فقال تعالى: { وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسۡنࣰا }، للناس كل الناس، مهما اختلفت أديانهم أو عقائدهم أو جنسياتهم أو أعراقهم.