مطاردة مثيرة بالرصاص تنهي مغامرة عنصر إجرامي بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

معلومات وردت للعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بتردد مسجل خطر يدعى "فريج.ج" 38 سنة على دائرة المركز واتجاره في الأسلحة والمخدرات.

مراقبة دقيقة ورصد حذر لتحركات أحد أباطرة الإجرام في الصف وأطفيح انتهت بمنح اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة الضوء الأخضر للقوات باستهداف وكر المتهم.

مأمورية سرية بقيادة المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح استهدفت الوكر، وبادل المتهم بإطلاق النار تجاه القوات فبادلته الشرطة إطلاق الرصاص مما أسفر عن مصرعه وبحيازته سلاح ناري وعدد من الطلقات.

عاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف الطب الشرعي.