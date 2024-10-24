السيسي يؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع دول بريكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول "بريكس"، مشددًا على استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "بريكس بلس"، حيث أشار السيسي إلى أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية.

وأكد ضرورة الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف لمواجهة السياسات الأحادية التي قد تضر بمصالح الدول.

ودعا الرئيس السيسي إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف وتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، مشددًا على أهمية العمل الجماعي في التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية.

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