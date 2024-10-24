شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحري بسبب التقلبات الجوية واستعدادات مكثفة لموسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

تلقت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، إشارة بإغلاق ميناء العريش البحري نتيجة تقلبات الأحوال الجوية، وقد تقرر إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن اعتبارًا من اليوم، وذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وشهدت المحافظة هبوب رياح باردة محملة بالأتربة خلال الليلة الماضية، مما دفع الجهات التنفيذية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس مدينة العريش عن استمرار حملة تطهير غرف تصريف مياه الأمطار في المدينة استعدادًا لفصل الشتاء، ويقود فريق متخصص من إدارة الأزمات والكوارث في المجلس هذه الحملة لضمان جاهزية نظام التصريف ومنع تجمع المياه في الشوارع.



وأوضح المجلس أن الأعمال تركز بشكل خاص على تأمين المناطق الحيوية في المدينة من خلال تنظيف غرف التصريف وضمان كفاءتها لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة، ضمن خطة متكاملة تهدف للتعامل مع التغيرات الجوية وحماية البنية التحتية.



وفي سياق متصل، أكدت محافظة شمال سيناء على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات والمرافق العامة بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختلفة. تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن، لضمان استجابة سريعة لأي طوارئ ناتجة عن الأحوال الجوية.

وشدد بيان صادر عن المحافظة على جاهزية المعدات والفرق الفنية للتعامل مع أي تجمعات مياه أو طوارئ أخرى. كما دعا مجلس مدينة العريش المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب الاقتراب من الأعمدة الكهربائية، والتندات، والأشجار أثناء فترات الأمطار، مع التأكيد على ضرورة التواصل الفوري مع غرفة العمليات للإبلاغ عن أي حالات طارئة لضمان سرعة التدخل.