وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني زيادة فرص تدريب الأطباء السودانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وزير الصحة بدولة السودان الدكتور هيثم عوض الله، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي بالبلدين.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24) والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب عبدالغفار، بالوزير السوداني والوفد المرافق له، مؤكدا عمق وترابط العلاقات الثنائية والتاريخية، التي تجمع بين مصر والسودان الشقيقين، في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون المثمر بالقطاع الصحي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز واستمرار التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وأيضا الدعم المصري المقدم للسودان، كما تناول الاجتماع آخر المستجدات حول زيادة فرص تدريب الأطباء السودانيين، ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية، بالإضافة إلى المساعدات التي تم تقديمها من مصر للسودان، تحت مظلة الصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض سبل التعاون بين البلدين في مجال إنتاج الدواء والمستحضرات الحيوية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتيسير التعاون في هذا الصدد، موجها بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للأشقاء السودانيين المتواجدين داخل مصر.

من جانبه، هنأ وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم عوض الله، الدكتور خالد عبدالغفار، على نجاح مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، مشيدا بالموضوعات التي تم طرحها خلال الجلسات النقاشية العلمية، وجودة التنظيم ومستوى المتحدثين والخبراء، موجها الشكر للدولة المصرية على دعمها المتواصل للمنظومة الصحية بالسودان، وحسن ضيافة واستقبال الأشقاء السودانيين الوافدين إلى الأراضي المصرية.

حضر اللقاء الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الدولية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية.