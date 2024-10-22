شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تستكمل ورش إعداد المعدين النفسيين الرياضيين والمدربين بمحافظة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، نظمت وزارة الشباب والرياضة ورش عمل مكثفة لإعداد المعدين النفسيين الرياضيين والمدربين بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تهدف هذه الورش إلى دعم الصحة النفسية للرياضيين وتطوير الكوادر التدريبية في هذا المجال.

اشتملت ورش العمل على العديد من المحاور الهامة التي ركزت على تعزيز الرفاه النفسي للرياضيين الشباب.

ومن أبرز الموضوعات التي تم تناولها:

• ما هي الصحة النفسية؟: تم شرح التعريفات والمفاهيم الأساسية، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الصحة النفسية.

• فهم التحديات النفسية للرياضيين الشباب: تناولت الورش أبرز التحديات التي يواجهها الرياضيون الشباب، مثل الضغط النفسي، القلق من الأداء، والإرهاق.

• وضع استراتيجيات لتعزيز الرفاه النفسي: تم استعراض تقنيات بناء المرونة النفسية والقوة الذهنية، وتدريب المهارات النفسية اللازمة لتعزيز الأداء الرياضي.

• عرض المسؤوليات والاعتبارات الأخلاقية: نوقشت الأدوار الأخلاقية للمعدين النفسيين في دعم الرياضيين وكيفية تطبيق التدخلات النفسية بنجاح.

• التدريب العملي: تم تقديم سيناريوهات لحالات واقعية ومناقشة التدخلات النفسية الناجحة، وتقييم النتائج.

• مخاطر استخدام المواد بين الرياضيين الشباب: تم تقديم نظرة عامة على الاتجاهات المتعلقة باستخدام المواد مثل التبغ، وتأثيراتها على الأداء الرياضي والصحة النفسية.

كما تمت مناقشة أهمية دعم الصحة النفسية للرياضيين الشباب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تطوير أدائهم البدني. بالاضافة الي أهمية بناء المرونة النفسية لدى الرياضيين والمدربين أنفسهم لمواجهة الضغوط التي يتعرضون لها.

اختتمت الورش بتأكيد وزارة الشباب والرياضة على أن تعزيز الصحة النفسية والمرونة لدى الرياضيين والمدربين يعد جزءاً من جهود الوزارة لتطوير البنية الرياضية في مصر.



كما تم الإعلان عن استمرار هذه الورش في مختلف المحافظات، بهدف دعم الكوادر العاملة في المجال الرياضي على المستوى الوطني.