شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3333 مخالفة تموينية خلال حملات لمباحث التموين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 3333 مخالفة متنوعة خلال شهر حيث شملت الضبطيات دقيق بلدي مدعم ومخللات وزيوت سيارات وسماد يوريا .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة ، لمنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 3333 مخالفة متنوعة خلال شهر وذلك في إطار الحملات التي شنت على المخابز والمحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

ففي مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن تم ضبط 586 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 29 طن ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الي جانب تحرير عدد 2675 محضر مخالفة لمخابز فير ملتزمة بمواصفات واوزان رغيف الخبز والتحفظ علي عدد 2 ماكينة خباز .

وفي مجال البدال التمويني وجمعيتي والجمعيات الاستهلاكية تم ضبط 1003 بطاقة تموينية وتحرير عدد 95 محضر مخالفة .

وفي مجال محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تم ضبط 51 طن زيوت سيارات مغشوشة و 47 أسطوانة بوتاجاز وتحرير 42 محضر مخالفة .

ففي مجال الأسواق والمحلات العامة تم ضبط 12.5 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط 4 آلاف طن سماد يوريا ، وضبط 820 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وضبط 7191 علبة سجائر مهربة، و450 كيلو أرز و660 لتر زيت طعام مجهول المصدر و103 عبوة عسل نحل و130 عبوة منظفات وتحرير 521 محضر مخالفة .