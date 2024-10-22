شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإكوادور بالقاهرة: مصر تجذب الاستثمارات فى ظل ما تمتلكه من مميزات متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير الإكوادور بالقاهرة دينيس توسكانو أموريس، بالمشروعات والتطور الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات، مؤكدا رغبة شركات بلاده فى زيادة الاستثمارات فى مصر.

وأضاف – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال فعاليات الأيام الأيبروامريكية التي تحتضنها الإسكندرية – أن هناك شركات من الإكوادور تنفذ أعمالها في مجال البترول والطاقة في الساحل الشمالي وفي البحر الأحمر، موضحا أن هناك العديد من المشروعات الصغيرة الأخري تجري أعمالها في مجال الأطعمة والقهوة، مؤكدا أن مصر تجذب الاستثمارات في ظل ما تمتلكه من مميزات متعددة.

وأكد أموريس قوة العلاقات بين مصر والإكوادور والتي تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلي قوة ومتانة التعاون بين الجانبين، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نموا وقوة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصة أن هناك ترابط وثيق بين الشعبين وحرص من الجانبين علي تنفيذ الرحالات السياحية والاستمتاع بالطبيعة المميزة والفريدة لكل من مصر و الإكوادور.

وأعرب عن سعادته البالغة بالتواجد في الإسكندرية وإقامة فعاليات الأيام الأيبروامريكية و تقديم العروض السينمائية في معهد ثربانتس " المركز الثقافي الأسباني" بما يعزز قوة الترابط الثقافي بين الجانبين مشيرا إلى دور الفنون والثقافة في تعزيز التقارب والتواصل بين الشعوب المختلفة.

وقال : إن أسبوع الأفلام الأيبروامريكية يقدم أعمالا وثائقية والأفلام جديدة التي تتمتع الجمهور الذي يعشق الإبداع، مشيدا بمكانة مدينة الإسكندرية عالميا مؤكدا أن إقامة فعاليات الأيام الأيبروامريكية بين أحضان عروس البحر المتوسط يثري من الإبداع والتواصل الحضاري الذي يربط بين الماضي والحاضر بالمستقبل المشرق للعلاقات القوية والمثمرة.

وكانت الإسكندرية قد استضافت فعاليات الأسبوع الثقافي الأيبروامريكي، بحضور 15 سفيرا ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية أشرف منير والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.

