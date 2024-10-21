شكرا لقرائتكم خبر عن 13 غارة إسرائيلية تستهدف فروع جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية، إن قوات الاحتلال شنت 13 غارة على مقرات جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

يذكرأن ، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، شن ضربات موسعة في لبنان الليلة، موجها تحذيرات للقريبين من مقرات حزب الله بالابتعاد.

وأضاف: سنطلب من سكان بيروت إخلاء مواقع تستخدم لتمويل حزب الله، سنهاجم الليلة أهدافا اقتصادية مهمة لحزب الله في لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن الهجوم الكتوقع الليلة على الضاحية الجنوبية لبيرووت سيشمل عددا كبيرا من المبانى