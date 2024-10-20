شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 11 شخصا فى إطلاق النار بولاية ميسيسيبى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح في ولاية ميسيسيبي الأمريكية جراء حادث إطلاق النار، السبت.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن السلطات الأمريكية بأن شخصين على الأقل أطلقا النار على مجموعة من مئات الأشخاص كانوا يحتفلون بفوز فريق كرة القدم بالمدرسة الثانوية في ملعب خارجي بعد بضع ساعات من انتهاء المباراة.

ووقع حادث إطلاق النار الجماعي بالقرب من مجتمع ليكسينغتون، سبقه شجار بين بعض الرجال في الاحتفال، لكن سبب الشجار لم يعرف بعد.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسئول محلي قوله، إن ما بين 200 و300 شخص كانوا على الطريق يحتفلون، وأدى إطلاق النار إلى فرارهم.

ولم تعرف على الفور أي تفاصيل عن منفذي إطلاق النار. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.