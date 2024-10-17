وزير السياحة يبحث تعزيز التعاون المشترك مع نظيره الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، بـ Hu Heping، وزير السياحة والثقافة بجمهورية الصين الشعبية، خلال زيارته الحالية للعاصمة بكين.

وأعرب فتحي عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده الصين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والآثار.

وأشار الوزير المصري إلى التزام مصر بتعزيز التعاون الثنائي ووضع أسس لعلاقات استراتيجية طويلة المدى، كما ناقش أهمية التعاون في الترويج السياحي وتعريف الشعبين بثقافة كل منهما، موضحًا التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

وكشف الوزير، وجود اتفاقيتين جاهزتين للتوقيع، إحداهما في مجال السياحة والأخرى في مجال الآثار، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة عمل تنفيذية لتنفيذ هذه الاتفاقيات بسرعة.

كما تناول اللقاء التعاون مع شركة صينية رائدة في مجال بناء وتشغيل البواخر السياحية، مع إمكانية إنشاء فنادق نيلية عائمة في مصر.

وأكد "فتحي" أهمية زيارة الوزير الصيني لمصر للاستمتاع بمقوماتها السياحية، خاصة بعد التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.

من جانبه، أكد الوزير الصيني، التاريخ الطويل والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أهمية تدريس التاريخ المصري القديم في المدارس والجامعات الصينية.

كما اقترح تعزيز التفاعل الثقافي من خلال تبادل الزيارات الرسمية والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

يذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار المصري تأتي بناءً على دعوة من نظيره الصيني، وتضمنت المشاركة في المعرض السياحي الدولي COTTIM المنعقد في بكين، حيث عقد الوزير عددًا من اللقاءات الرسمية والمهنية مع منظمين وشركات طيران.