شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى سعودى لـ"الخليج 365": زيارة ولى العهد تحمل رسائل مهمة بتوقيت حرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على العنزى المحلل السياسى السعودى والأستاذ بجامعة الملك سعود، أن زيارة ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى مصر اليوم، تحمل العديد من الرسائل المهمة، وتكتسب أهمية خاصة كونها تأتى فى توقيت حرج بالمنطقة وفترة يموج فيها الشرق الأوسط بتحديات غير مسبوقة؛ فهناك حرب غزة بينما يشتعل الصراع المسلح فى السودان وحرب أخرى فى لبنان، ومحاولات الزج بالمنطقة إلى أتون حرب شاملة و تهديد أمن البحر الأحمر، وفى هذا الصدد نلمس تطابق الموقف المصرى والسعودى، وبالتأكيد ستكون هذه الملفات مطروحة فى النقاش بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى خلال هذه الزيارة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم المشتركة على هامش الزيارة.



وقال: "هذه الزيارة الآن تؤكد الدور المحورى لكل من مصر والسعودية فى ضبط المشهد بالمنطقة، والمساعدة على إعادة التوازن للأمور فى المسارات كافة؛ فهى زيارة تؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن مصر والمملكة جناحا الاستقرار فى المنطقة وسيظلان الدولتين المؤثرتين فى المشهد الإقليمى بما تملكاه من قوة مكانة وثقل على الصعيدين السياسى والاقتصادى وأيضًا موقعيهما الاستراتيجيين".



وأضاف العنزى ـ لـ"الخليج 365 " ـ أن العلاقات المصرية السعودية هى علاقات استراتيجية ممتدة بين الدولتين والشعبين ، وتستند إلى أسس تاريخية فهى علاقات يتجاوز تاريخها السبعين عاماً، وتعد نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية ـ العربية ،وقد أضفت أهمية البلدين فى المنظومة العربية ككل فى ظل قيادتى البلدين بكل ما تتمتع به من حكمة فى الرؤية واستقرار، وسعى للسلام .



وأشار إلى أن المملكة تعد الشريك الأهم والأكبر لمصر فى المجال الاقتصادى والتجارى.



