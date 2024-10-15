شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية لولى العهد السعودى فور وصوله قصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الاتحادية، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أقيمت مراسم استقبال رسمية لولى العهد السعودي، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى مطار القاهرة الدولى، في زيارة رسمية إلى مصر، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الديوان الملكي السعودى ذكر فى بيان: " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".