شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية يهنئ "نيهون هيدانكو" اليابانية على فوزها بجائزة نوبل للسلام والان مع تفاصيل الخبر

قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية التهنئة للمنظمة اليابانية "نيهون هيدانكو" على فوزها بجائزة نوبل للسلام لجهودها للتوصل لعالم خال من الاسلحة النووية.

وكتب السفير تميم خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي: "دلالة مهمة للتذكير بأهمية التحرك سريعاً للتخلص من الأسلحة النووية وتنفيذ المبادرة المصرية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط."

ومنحت جائزة نوبل للسلام لمنظمة نيهون هيدانكيو اليابانية "Nihon Hidankyo" ، حيث أشادت لجنة نوبل بالمنظمة لدعم الناجون من القنبلة الذرية من هيروشيما وناجازاكي ولعملها على تحقيق عالم خالي من الأسلحة النووية وإثباتها من خلال شهادات أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مرة أخرى.